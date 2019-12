Tanz, Gesang und Leckereien

Mannheim.Diese Woche ist wieder ein besonderes Programm für die Besucher des Weihnachtsmarktes am Wasserturm geplant:

Schüler der Bläserklasse aus dem Karl-Friedrich-Gymnasium haben sich Klassiker ausgesucht, die sie am heutigen Donnerstag gemeinsam vorführen werden. Die Bewohner des Haus Bethanien haben Unikate in ihrer Holzwerkstatt gebaut, die sie verkaufen. Die Besucher können selbst gemachte Teelichtständer und Holzspielzeug erwerben. Der Erlös wird in neues Material für die Therapeutische Werkstatt investiert.

Kindertanz-Show

Der Freitag, 13. Dezember, steht unter dem Motto „Spaß und Bewegung“. Rund 60 Kinder der Tanzschule „CreDom“ werden eine Kindertanz-Show bieten. Dazu gibt es Marmelade, Kekse und Handarbeiten von dem Regenbogenkindergarten und dem Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte.

Das Wochenende startet am Samstag, 14. Dezember, mit der Band „M3nachten“. Die sechs jungen Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr im CVJM Mannheim absolvieren, präsentieren ihr Programm. Die Damen vom Landfrauenverband verkaufen das ganze Wochenende ihre leckeren Gelees und Marmeladen für einen guten Zweck: Der Erlös kommt dem Kinder- und Jugendheim St. Josef in Mannheim-Käfertal zugute. Weiter geht es am Sonntag, 15. Dezember, mit „A Sharp Thing“. Sie lassen das Wochenende mit Rockabilly und Evergreens ausklingen.

Die neue Woche startet am Montag, 16. Dezember, mit den „Rompin-Stompin Line Dancers“ aus Biblis. Sie zeigen ihr Können im Line Dance. Der Mannheimer Hausverein „Esperanza“ nutzt den Weihnachtsmarkt, um ein nachhaltiges Wohnprojekt und neue Wege des Wohnungsbaus vorzustellen. Am Dienstag, 17. Dezember, präsentieren Kinder und Jugendliche aus dem Jugendhaus Herzogenried ihre Pop-, Rock- und Tanz-Shows, moderiert von der Chorleiterin Jamie Lee Maurer. Am gleichen Tag verkauft die „Reha-Südwest Regenbogen gGmbH“ Duftlampen, hergestellt von Kindern. Der Erlös fließt in Spielmaterial und in die Schulkinderferienbetreuung.

Posaunen und Ballerinas

Bekannte Weihnachtslieder zum Mitsingen werden am Mittwoch, 18. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt von den Musikern der Bläserphilharmonie gespielt. Die Damen vom AWO-Ballett verkaufen aus Stoff genähte Lebkuchen, Tomaten-Paprika-Soßen und Marmeladen.

Am Donnerstag, 19. Dezember, werden die Gruppen „Tanzfieber“, „G.Blue“ und „Süßes Gift“ den Besuchern eine Mischung aus Funky Jazz und Modern Dance vorführen. Dazu verkaufen Ehrenamtliche des Roten Kreuzes gestrickte Mützen, Schals und Handschuhe. Der Erlös ist für die Arbeit der Mannheimer Tafel bestimmt.

Das Bühnenprogramm beginnt immer um 18 Uhr. Der Sonderstand ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. lbr

Donnerstag, 12.12.2019