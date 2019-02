Tanz und Trachten

Leimen.Seinen traditionellen Faschingsball veranstaltet der Kreisverband Rhein-Neckar der Banater Schwaben am Samstag, 2. März, ab 20.11 Uhr, in der Kurpfalzhalle (Pestalozzi Straße 5) in Leimen-St. Ilgen. Auf dem Programm stehen unter anderem der Aufmarsch von Trachten und Masken, verschiedene Überraschungseinlagen und eine Tombola. Zum Tanz spielt die Kapelle Top Klang unter der Leitung von Hans Kappes auf. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Tischreservierungen sind unter der Telefonnummer 06221/700430 (Familie Eberhardt) möglich. mav

