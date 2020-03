Tanz-„Wellen“ im Pfalzbau

Der junge französische Choreograph Noé Soulier hält mit seinem neuen Stück „The Waves“ (Wellen) ein Plädoyer für den Tanz. Die Produktion der Compagnie Ictus, die in Berlin mit dem Festival „Tanz im August“ und dem Theater Hebbel am Ufer koproduziert wurde, ist am Mittwoch, 11. März, 20 Uhr, auf der Kleinen Bühne des Pfalzbaus zu sehen. Soulier huldigt in seiner Arbeit in spielerischen Bewegungen dem Tanz als natürlicher Ausdrucksform, hohe Luftsprünge reihen sich an kurze synchrone Szenen, mal rollen die sechs Tänzerinnen und Tänzer auf dem Boden entlang, mal verstricken sie sich ineinander. Zur live gespielten Perkussion von Gerrit Nulens und Tom De Cock liefert die Choreographie Denkanstöße zum Phänomen der Bewegung (Karten zu 20/12 Euro: 0621/5 04 25 58). rcl

