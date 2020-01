Tanzen bis in den Morgen

Mannheim.Deutschlands laut Eigenwerbung „größter Indoor-Hardstyle-Rave“ ist zurück – am Samstag, 25. Januar, auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Das Festival „I am Hardstyle“ geht bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages und bringt 14 Acts auf die Bühne.

Das Szenetreffen wird wieder Fans aus ganz Deutschland zusammentrommeln, um der heftigen Mischung aus Hard Trance und Hardcore-Techno zu frönen.

Die Türen öffnen sich um 19 Uhr. Los geht es dann um 19.30 Uhr mit Andy Svge, es folgen Rebourne vs. The Pitcher (20.15 Uhr) und Sound Rush (21.15 Uhr). Ebenfalls für Stimmung sorgen wollen Wildstylez (22.15 Uhr) und D-Block & S-te-fan (23.15 Uhr).

Bevor um 2 Uhr das Tac Team mit Toneshifterz, Atmozfears und Code Black loslegt, ist noch um 0.45 Uhr Brennan Heart zu hören. Mit dem Sub Zero Project steht um 2.30 Uhr ein „Rave into Space“ an, Ran-D sind um 3.15 Uhr dran, bevor das Festival mit B-Front (4 Uhr) und D-Sturb (4.45 Uhr) auf sein Finale um 5.30 Uhr zusteuert: Warface mit „the final heavy artillery“. Gehostet wird „I am Hardstyle“ auf dem Mannheimer Maimarkt von Villain und MC DL.

Kostenlose Shuttle-Busse

Der Veranstalter warnt vor gefälschten Tickets, die privat angeboten würden und schon für einigen Ärger gesorgt hätten, und empfiehlt den Kauf nur über die offizielle Festival-Homepage. Es gibt einen kostenlosen Shuttlebus vom Hauptbahnhof und von der Haltestelle SAP Arena (und zurück); die Abfahrtszeiten sind auf der Facebook-Seite des Festivals zu finden. sdo

