Mannheim.Wie ist es, ganz im Augenblick und im Bewegungsimpuls aufzugehen? Welches Gefühl stellt sich ein, wenn man sich rückhaltlos in der Menge verliert und das Hier und Jetzt direkt über den Körper wahrnimmt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Gastspiel „Momentum“ von Cocoon Dance aus Bonn.

Am Freitag, 25. Mai ist die Tanzgruppe im Eintanzhaus zu Gast. Die Choreografie kommt von Rafaele Giovanola. Angetrieben durch die Musik von DJ Francomento verausgaben sich drei Tänzer über ein sich stetig steigerndes Energielevel hinaus bis in einen Zustand völliger Erschöpfung. Die Darbietung basiert auf Recherchen zur urbanen und körperlich sehr anspruchsvollen Sportart Parkour. Auf der Bühne treten auf: Alvaro Esteban, Werner Nigg, András Déri, für das Licht ist Marc Brodeur zuständig. Das Stück feierte 2016 Premiere in Bonn. Seitdem war es weltweit auf zahlreichen Festivals zu Gast. tge