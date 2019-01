Tanzen über die Eisfläche

Mannheim.Alle Eislaufbegeisterten können am Freitag, 1. Februar wieder bei der Eisdisco im Eissportzentrum Herzogenried in Mannheim über die Eisfläche tanzen. Von 20 bis 22.30 Uhr findet der bei Jung und Alt beliebte Discolauf statt.

Zu Black, House, den größten Hits der 80er und 90er oder aus den aktuellen Charts über die Eisfläche tanzen oder einfach Freundinnen und Freunde treffen und mit ihnen bei Disconebel und Lightshow Runden drehen – das alles ist an dem Abend möglich. Das Bistro Eisblick bietet den Besucherinnen und Besuchern an diesem Abend ein Getränke-Special an. Schlittschuhe können vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.

Der Ticket-Vorverkauf für die Eisdisco ist bereits im Eissportzentrum gestartet. Der Eintritt kostet 5,60 Euro. mics

