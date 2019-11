Tanzen wie im Pandafieber

Heidelberg.Am Freitag, 22. November, lädt die Halle02 zur größten, auf Remixe fokussierten Partyreihe Deutschlands ein: zur PandaParty. Über zehn Jahre gibt es die Reihe nun schon. Ihr Ursprung geht zurück auf eine Geburtstagsparty von Comedian Simon Pearce 2007. Sie fand in München statt – eigentlich im privaten Rahmen. Doch aus den geladenen 100 Gästen wurden 300.

Privatparty-Export

Die Feiernden waren so begeistert, dass die Gastgeber – Geburtstagskind Simon Pearce, dessen Bruder Wilson und DJ Freez – daraus ein Partykonzept bastelten. Mit dem Panda als Maskottchen hatten sie ihr Alleinstellungsmerkmal gefunden.

Freez wuchs in einer Hippie-Kommune in München auf. Er lernte Gitarre und veranstaltete schon als Schüler seine ersten Konzerte. Auch als DJ war er früh unterwegs: Mit 18 legte er in einem Münchener Teenie-Club auf. 2004 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum mit bereits namhaften Features – doch ohne Werbebudget wurde die Platte zum Flop. Nach dieser Frustration ging Freez zurück hinters DJ-Pult.

Seiner Zeit voraus experimentierte Freez Anfang der 2000er mit Remixen, um den Gästen mehr als das Original zu bieten. Als die Panda-Partys auf unverhoffte Resonanz trafen, tourte Freez damit durchs ganze Land, um seine Musik bekannt zu machen – fernab von Plattenlabels.

Abwechslung im Club

Gefeiert wird am Freitag originalgetreu mit Remixen und im Turnup Style. Mit dabei: Musik von Bob Marley, K.I.Z, RL Grime, Macklemore und Tropkillaz. Los geht’s um 23 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Wer vor 24 Uhr aufschlägt, zahlt nur 6 Euro. apt

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019