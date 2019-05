Tanzintendant Stephan Thoss: „Es geht um Entwicklung“

Mannheim.In welchem Verhältnis stehen Alt und Neu? Was bedeutet Fortschritt? Solchen Fragen wird derzeit im Nationaltheater Mannheim nachgegangen. Liliana Barros wirft in „Gaia“ einen Blick in die Zukunft. Stephan Thoss beschäftigt sich in „belullus“ mit dem Festhalten an Klassikern im Opernbetrieb. Beide Stücke laufen unter dem Titel „Evolution“. Am Donnerstag, 23. Mai, 19.30 Uhr feiert das Werk seine Premiere im Schauspielhaus.

Herr Thoss, mit „Evolution“ zeigen Sie eine Zusammenarbeit mit der portugiesischen Choreographin Liliana Barros. Wie kamen Sie zum Thema Evolution?

Stephan Thoss: Ich versuche, mich dabei grundsätzlich immer an den Interessen meiner Gastchoreographen zu orientieren. Die sind meistens jünger als ich, und ich finde es dann gut, junge Choreographen zu ermutigen, ihre Ideen zu verwirklichen. Liliana Barros hat sich in dieser Zeit viel mit apokalyptischen Szenarien, natürlicher oder gesellschaftlicher Natur, beschäftigt. So kam ihr die Idee, dass es notwendig sein könnte, noch einmal komplett neu anzufangen. Für den Tanz ist das ein sehr interessantes Thema. Und Liliana Barros hat das, meiner Meinung nach, mit ihrem Stück „Gaia“ sehr gut umgesetzt. Ich habe darauf dann mit „belullus“ reagiert. Sie hat den Blick in die Zukunft gerichtet. Ich habe mich dann eher damit beschäftigt, wie wir mit der Vergangenheit umgehen.

Wie haben Sie in „belullus“ das Thema Evolution dann aufgegriffen?

Thoss: Ich habe das in „belullus“ auf die Theaterwelt bezogen. Als Beispiel habe ich den Opernbereich benutzt. Hier werden immer noch dieselben Opern wie vor 200 Jahren gespielt. Und diese ständige Wiederholung einer 200 Jahre alten Ästhetik macht uns weniger offen für zeitgenössische Opern. Man kann sich das ganz alltäglich vergegenwärtigen: Hätten wir die letzten 40 Jahre nur Elvis Presley gehört, würde sich Lady Gaga für uns auch irritierend anhören. Genau das passiert in der Oper. Weil die Zuschauer die Entwicklung der Kunstform nicht miterlebt haben, ist der Sprung von den alten Klassikern zu zeitgenössischen Opern zu groß.

Wie, glauben Sie, kann diese Problematik überwunden werden?

Thoss: Das gestaltet sich schwierig. Mit schuld ist hier auch das Publikum, bei dem sich bisweilen eine etwas rückständige Mentalität feststellen lässt. Die Leute sehen den Titel „Carmen“ und denken sich: „Das kenn ich, da geh ich hin!“ Aber das ist doch eigenartig! Wo bleibt da die Offenheit für das Neue? Vermutlich geht es um die Wiederholung eines Gefühls. Etwas, was mir einmal sehr gut gefallen hat, wird mir vermutlich wieder eine positive Erfahrung bescheren. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist, dass wir die Komponisten der Opern nicht erleben können. Sie sind seit über 100 Jahren tot. Dabei wäre es doch sehr spannend, eine Oper von jemandem zu hören, mit dem wir uns über sein Werk austauschen könnten. Und weil diese Erfahrung so interessant sein kann, glaube ich, würde sich das auch langfristig beim Publikum bezahlt machen.

Wie stehen die Opernintendanten zu dieser Situation?

Thoss: Auch sie wünschen sich eine Veränderung. Ich weiß das aus erster Hand von Albrecht Puhlmann, der mir gesagt hat, dass ich mit dem Stück genau treffen würde, was er zum Thema denkt. Und das ist ja auch logisch, denn die Zusammenarbeit mit noch lebenden Künstlern gibt auch den Intendanten die Möglichkeit, sich als Künstler zu verwirklichen. Für sie gibt es da noch viel mehr zu entdecken, darum sind neue Stücke auch für sie reizvoll.

Die Thematik in „belullus“ ist ja nicht gerade naturwissenschaftlich. Wie kam es zum Titel „Evolution“?

Thoss: So ein Titel steht schon am Anfang, vor den Choreographien fest. Er wird oft schon nach einem Telefonat oder Treffen vereinbart. Darum versuchen wir hier, sehr weite Begriffe zu verwenden, um danach noch viel kreative Freiheit für die Ausgestaltung der Choreographien zu haben. Mit dem Titel „Evolution“ wollten wir bewirken, dass jeder weiß, es geht um Entwicklung, um etwas Neues.

Noch eine Frage zu „Gaia“: In dem Stück geht es um die Entwicklung einer Spezies nach dem Menschen. Wie hat Liliana Barros das choreographisch umgesetzt?

Thoss: Liliana Barros hat das, denke ich, sehr gut gemacht, weil sie die Tänzer wirklich verpflichtet hat, nicht nur mitzudenken, sondern auch mitzufühlen. Sie mussten sich sehr stark in die Situation hineinfühlen. Es ging darum, die Körperlichkeit noch einmal neu zu entdecken. Am Beginn steht eine Tänzerin in einer sehr verrenkten Pose. Man weiß gar nicht, dass die Füße zum Laufen, die Sinnesorgane zur Orientierung gedacht sind. Es muss erst erlernt werden. Der Weg von der Eidechse zum Menschen wird nachgezeichnet. Es ist ein Versuch, nachzuempfinden wie sich das anfühlen könnte.

