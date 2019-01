Tapisserie und das Leben bei Hofe

Mannheim.Das Mannheimer Schloss bietet in den nächsten Tagen besondere Führungen.

Heute, 17. Januar, geht es in der Führung „Welten an der Wand“ um 14.30 Uhr um die Gobelins aus Frankreich, eine Manufaktur der Tapisserie, der Bildwirkerei. Gobelins – so durften sich nur die Erzeugnisse der Königlichen Manufaktur in Paris nennen. Von hier kamen die Spitzenstücke in Qualität und Prestige, schreibt das Schloss. Die Herstellung – vom Färben des Garns bis zum Wirken am Webstuhl – war aufwendig. Die Motive der Gobelins bildeten die ganze Welt ab. Die Führung kostet Erwachsene zwölf Euro, ermäßigt sechs.

Die Samstagsführung am 19. Januar um 14.30 Uhr im Schloss ist für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahre und heißt: „Das Leben bei Hofe“. Es ist laut Pressemeldung eine Einladung in die Glanzzeiten des Schlosses. Das waren die Jahre, als das kurfürstliche Paar Carl Theodor und Elisabeth Augusta hier residierte – und später Napoleons Adoptivtochter Stéphanie de Beauharnais. Ein Mitglied des Hofes im historischen Kostüm begleitet in die Prunkräume. Die Führung kostet zwölf Euro für Erwachsene (ermäßigt sechs).

Um 17 Uhr am Samstag, 19. Januar, heißt es „Prickelnder Genuss im Glanz der Kronleuchter“. Die Kerzenleuchter funkeln und strahlen bei diesem Rundgang durch das nächtliche Schloss. Der Glanz der Lüster fängt sich im perlenden Sektglas: Diese Führung in der Beletage verspricht ein prickelndes Erlebnis. Eintritt: 16 Euro (ermäßigt acht).

Bei allen Führungen ist eine Anmeldung nötig: Tel.: 06221/658880. ena

