Tatort-Kommissarin liest aus „Die Blechtrommel“

ARCHIV - Die Schauspielerin Ulrike Folkerts als Tatort-Kommissarin Lena Odenthal posiert am 25.03.2014 in Baden-Baden (Baden-Württemberg) für den Fotografen. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu dpa "Liebe bis zum Tod: Lena Odenthal ermittelt in 'Du gehörst mir" vom 10.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

© picture alliance / dpa, Patrick Seeger, dpa