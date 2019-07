Tauffest im Wasserwerk

Mannheim.Taufe mal anders– unter diesem Motto findet am Sonntag, 7. Juli um 11 Uhr ein Tauffest im Käfertaler Wasserwerk im Käfertaler Wald statt. Gestaltet wird es von Pfarrerin Kyra Seufert und Pfarrer Gerd Frey-Seufert mit der Band Skyline und dem Chor d´accord. Auf dem parkähnlichen Gelände finden die Taufen im Freien am Schaubrunnen statt. Das Tauffest mündet in eine gemeinsame Feier mit Speisen und Getränken, die von der „evangelischen gemeinde käfertal und im rott“ bereitgestellt werden. Die Gemeinde will damit mal wieder neue Orte und neue Formen anbieten, damit die Menschen die Gelegenheit haben, der Kirche und ihren Angeboten ganz anders zu begegnen. Wer sein Kind dort taufen möchte, kann sich im Pfarramt per Telefon 0621/17205950 melden. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019