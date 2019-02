Ludwigshafen.Unter dem Motto „Tausch dich glücklich“ wird in der Ludwigshafener Volkshochschule im Bürgerhof am Freitag, 22. Februar, ab 17 Uhr wieder eine Kleidertauschparty ausgerichtet. Das Prinzip: Jeder kann bis zu zehn gut erhaltene Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires für Frauen, Männer und Kinder mitbringen. Anschließend können die Teilnehmer nach Herzenslust in den Sachen der anderen stöbern und was ihnen gefällt mit nach Hause nehmen – kostenlos. Teile, die übrigbleiben, werden an die Kleidertreffs gespendet. Organisiert wird die Kleidertauschparty von der Abfallberatung in Kooperation mit der VHS, dem Klimaschutzbüro der Stadt, der Initiative Lokale Agenda 21 und dem Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019