Technik und Digitalisierung neu erleben

Mannheim.Schlagworte wie Künstliche Intelligenz (KI), Digitalisierung und Industrie 4.0 beherrschen die öffentliche Diskussion und zeigen, wie präsent Informationstechnik in unseren Lebens- und Arbeitsbereichen bereits ist. Beim Aktionstag „Meet and Code“ im Technoseum, der im Rahmen der EU-Code-Week stattfindet und von der SAP AG gefördert wird, stehen Computer und Programmieren im Vordergrund.

Gezeigt werden zudem aktuelle Trends und neue Entwicklungen, die von Bildungs- und Forschungseinrichtungen der Region bereits angewendet werden: Am Sonntag, 21. Oktober, kann man von 9 bis 17 Uhr unter anderem am Rechner komponierte Musik hören, herausfinden, wie ein Magnetresonanztomograph funktioniert oder Scrabble gegen einen Computer spielen. Der Eintritt ist an diesem Tag und zu allen Angeboten frei.

Im Museum präsentiert sich die Duale Hochschule mit ihrer Fußball-Robotermannschaft und einem selbstentwickelten umweltfreundlichen Rennwagen ebenso wie das Institut für Deutsche Sprache mit seiner Wortraumstation, die die Besucher mit einer Virtual-Reality-Brille erkunden können. Die Universitätsmedizin Mannheim zeigt, wie sich mit einem MRT-Scanner Schnittbilder von Alltagsgegenständen erzeugen lassen – und zwar ohne diese zu zerschneiden oder schädlicher Strahlung auszusetzen.

Während die Informatiker von der Universität Mannheim zeigen, wie Computer Sprache verstehen und sogar Poesie erschaffen können, erläutern ihre Kollegen von der Hochschule, wie Legoroboter so programmiert werden können, dass sie spezielle Spielaufgaben lösen. Die Abendakademie lädt Interessierte ein, aus Elektrobausteinen Androiden zu konstruieren, die Hochschule für Wirtschaft und Management zeigt Fallbeispiele aus ihrer Forschung, und am Stand des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie aus Heidelberg kann man DNA-Sequenzen entschlüsseln und ein Erbgut-Origami zum Mitnehmen basteln.

Die SAP bietet Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, bei denen man etwa Apps entwickeln, sich über das Phänomen Blockchain informieren oder herausfinden kann, was es mit „Design Thinking“ auf sich hat.

Im Laboratorium des Technoseum können kleine Coder ab acht Jahren Animationsvideos und Online-Spiele kreieren –und süß und lecker wird Informatik mit dem 3D-Schokoladendrucker des Museums. ena

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018