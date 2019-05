Techno in der Sonne

Mannheim.In der Hafenstraße 49 legt am Wochenende wieder einmal ein heißer Act an. Das Kollektiv Turmstraße aus Berlin sorgt am Samstag ab 15 Uhr für frischen Wind. Die DJs liegen in der Hafenstraße vor Anker und liefern mehr als nur funktionale Beats und Bässe.

Der Sommer kommt

Die Tage werden länger, die Abende wärmer und die Menschen zieht es nach draußen – auch zum Tanzen und Feiern. Nach dem Saison-Opening am Mittwoch legen die DJs vom Kollektiv, Nico Plagemann und Christian Hilscher, noch mal kräftig nach.

Seit 2001 versorgen die beiden ihre Fans schon mit neuen Sounds aus dem Minimal-Techno. Unterstützung an den Turntables kommt von Diynamic-Music-Matrose Lehar aus Offenbach und von Sasch BBC aus dem Rhein-Main-Gebiet. Gemeinsam zeigen sie, dass Techno und elektronische Musik längst auch jenseits von dunklen, verschwitzten Kellern zuhause ist.

Wer nach diesem abenteuerlichen Tag noch nicht genug hat, kann bei der Afterparty im Loft-Club noch mit allen Acts des Tages in Richtung Sonnenaufgang schippern. Sollte der Hafen 49 wegen stürmischem Wetter geschlossen bleiben, verlagert sich die Party schon am Mittag in den Ludwigshafener Club. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf für 13 Euro. df

