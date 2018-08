Technoseum zeigt Raddampfertechnik

Anzeige

Mannheim.Das Museumsschiff bietet von Sonntag, 19. August, bis zum nächsten Sonntag, 26. August, zwischen 14 und 18 Uhr Führungen durch den Maschinen- und Kesselraum des Raddampfers an. Etwa 20-minütige geführte Rundgänge zeigen Flammrohrkessel und – sofern es die Technik erlaubt – Pleuelstangen und Schaufelräder in Bewegung.

Kinder können beim Mitmach-Programm Familie aktiv! selbst einen Flügeldampfer konstruieren. Kinder sowie Erwachsene können einen eigenen optischen Telegrafen bauen und diesen direkt an der Schiffsreling oder am Neckarufer testen. Dieses Gerät wird noch heute als Spiegeltelegraf zur Informationsübermittlung in der Seefahrt eingesetzt.

Zudem können Fahrten mit dem 60 Jahre alten Polizeiboot unternommen werden: Diese folgen dem Neckar entweder flussaufwärts Richtung Feudenheimer Schleuse oder Richtung Neckarspitze, die letzte Abfahrt ist um 17.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig und alle Angebote sind im regulären Eintrittspreis inbegriffen. nm