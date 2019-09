Teenie-Schwarm im Capitol

Mannheim.Mike Singer meldet sich mit seinem dritten Album zurück und ist im Herbst auf Tour unterwegs. Ein Auftritt des Teenie-Schwarms ist am Dienstag, 1. Oktober, im Capitol in Mannheim.

Seine Wirkung ist im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend: Wenn Mike Singer auftritt, fallen Mädchen in Ohnmacht und verlieren sich in Kreis-Attacken. Der inzwischen 19-Jährige findet sich mit seinen emotionalen Songs regelmäßig in den Charts wieder und heimst große Preise ein, zuletzt den als „Best German Act“ bei den begehrten europäischen Music-Awards von MTV. Auf seiner neuen Platte „Trip“ setzt sich Singer mit persönlichen Erfahrungen aus den letzten beiden Jahren auseinander, verarbeitet seinen Erfolg ebenso wie Liebeskummer. Damit trifft er den Nerv seiner Fans einmal mehr, die an seinen Lippen kleben und seine Songs für ihre klaren Rhythmen und schmelzenden Zeilen lieben. Bislang schafften es alle drei Singer-Studioalben an die Spitze der deutschen Hitparade und konnten sich dort mehrere Wochen halten. Auch in Österreich und der Schweiz ist der 19-Jährige, der schon als Kind eigene Songs schrieb, erfolgreich und gewinnt stetig Anhänger hinzu.

Weil viele Jugendliche zum Konzert in Mannheim erwartet werden, beginnt es bereits um 18 Uhr. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019