„The Bar At Buena Vista“ im Rosengarten

Mannheim.Karibisch wird es am Sonntag, 15. März, 19 Uhr, im Mannheimer Rosengarten: Die Show „The Bar At Buena Vista“ ist zurück und bringt kubanisches Flair und Lebensfreude in die Quadratestadt. Da weniger als 1000 Kuba-Fans erwartet werden, plante Veranstalter BB Promotion bis Redaktionsschluss des Magazins keine Absage. Zu hören sind die „Grandfathers of Cuban Music“ mit ihrem Erfolgsprogramm, das seine Wurzeln im berühmten wie berüchtigten „Buena Vista Social Club“ in Havanna hat – und sie schon um die ganze Welt führte. Die Liveband sorgt für Rhythmen zwischen Rumba, Salsa und Cha-Cha-Cha, während die Tänzerinnen und Tänzer ihrerseits ihren Beitrag zu einem Kurztrip in den karibischen Inselstaat sorgen. Es gibt noch Karten für „The Bar At Buena Vista“ – unter bb-promotion.com kosten sie zwischen 39,90 und 79,90 Euro (jeweils plus Gebühren).