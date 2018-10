Theater aus Bayern, Tanz aus aller Welt

Ludwigshafen.Streich und Streit, Liebe und Verrat, körperliche Krisen oder künstliche Menschen – breit gefächert sind die Themen der Festspiele Ludwigshafen, die vom 26. Oktober bis zum 16. Dezember auf die Pfalzbau Bühnen landen. Besuchern werden neben Lesungen, Konzerten und Podien vor allem nationale und internationale Tanz- und Theaterproduktionen geboten.

Mit vier Inszenierungen gastiert das hochkarätige Münchner Residenztheater in der Chemiestadt: Intendant Martin Kusej widmet sich mit „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ den Machtspielen des Bürgertums. Die Grenzen von Toleranz und Selbstinszenierung lotet die Wohnzimmerschlacht „Geächtet“ aus. Den Molière’schen Klassiker „Tartuffe“ überführt Mateja Kolenik in die heutige Zeit. Das Puppenspiel „Der Streit“ in der Inszenierung Nikolaus Habjans sucht nach dem Ursprung der Untreue.

Die Münchener Kammerspiele huldigen mit den „Selbstmord-Schwestern“ dem Erinnerungs- und Totenkult junger Frauen. Im Kinder- und Jugendtheater „Tanz Trommel“ der Schauburg München, wo die ehemalige Schnawwl-Chefin Andrea Gronemeyer Intendantin ist, kollidieren mit Trommel- und Ballett-Einlagen zwei Welten aufeinander.

Kristo Sagors „Ich lieb dich“ untersucht nicht nur zwischenmenschliche Liebe. Beim szenischen Konzert „Wer leiht jungem Sänger altes Lied zum Singen?“ schlüpft Rainer Kühn in die Haut Karl Valentins. Brigitte Hobmeier liest aus Herbert Achternbuschs „Susn“, Josef Bierbichler aus seinem Roman „Mittelreich“. Die humoristische Geschichtensammlung „Lausbubengeschichten“ von Ludwig Thomas trägt Holger Stockhaus vor.

Linnings „Bacon“ kommt

Neben der Theaterwerkschau bildet traditionsgemäß der Tanz einen weiteren Schwerpunkt der Festspiele Ludwigshafen. Erstmals kuratiert Choreographin Nanine Linning, die ihren Ruf in Amsterdam, Osnabrück und Heidelberg begründete, das Programm. Auch Linnings „Bacon“ über den britischen Maler Francis Bacon wird in einer aktualisierten Fassung aufgeführt. Den Auftakt der Tanzgastspiele macht das renommierte Ballet National de Marseille mit einer Doppelproduktion: Während in „Extremalism“ die körperlichen Auswirkungen von Krisen erforscht werden, steht in „Bolero“ die Reibung zwischen Mensch und Musik im Vordergrund.

Intrigen und Verfall gibt es im barocken Drama „Scala“ des Scapino Ballet Rotterdam zu sehen. Das Edafos Dance Theatre aus Griechenland reist in „The Great Tamer“ zu den Ursprüngen der Menschwerdung zurück. Mit „Grand Finale“ schaffen Hofesh Shechter und seine Company eine Welt im Widerspruch, die dem Untergang zusteuert. Neben der titelgebenden Figur der „Carmen“ lässt das Ballett Basel mit Johan Ingers Tanzstück Raum für den eifersüchtigen und auf Rache sinnenden Don José.

Kritik an der emotionalen Kälte des technischen Fortschritts übt das spanische Ensemble La Veronal mit „Pasionaria“. Einen Tanzroboter präsentieren hingegen „Huang Yi & Kuka“ aus Taiwan.

Info: Karten unter 0621/ 5 04 25 und im Internet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018