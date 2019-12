Theater, Beats und Show-Effekte

Rhein-Neckar.Während die Stimmung in der Weihnachtszeit durchgehend wohl eher besinnlich und froh ist, schillert sie auf den Bühnen der Region in vielen Facetten… Denn dort ist alles geboten, was die menschliche Seele bewegt und in Wallung bringt: von emotional bis theatralisch, von munter bis dramatisch.

In der Zeit vor und an Weihnachten pausiert zum Beispiel das Nationaltheater Mannheim keinesfalls: Allein am 20. Dezember werden die Komödie „Familie auf Bestellung“, die Oper „Carmen“ von Bizet sowie die Schauspielstücke „Istanbul“ und „Wir“ aufgeführt. Da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein!

An Heiligabend hat jedoch auch einmal das Nationaltheater Pause. An den beiden Weihnachtsfeiertagen warten dann aber schon wieder unter anderem eine Aufführung von Tschechows „Die Möwe“, das Tanzstück „Der Tod und das Mädchen“ sowie das musikalische Familienstück „1001 Nacht oder die Macht des Erzählens“ auf die Gäste.

In der Zeit bis Silvester beglücken zudem das Schauspielstück „Ansichten eines Clowns“ sowie der Klassiker „Maria Stuart“ von Schiller die Theaterliebhaber.

Am 29. Dezember wird es experimentell bei „Terz & Tönchen – Ein klingender Theaterraum“, zudem steht an diesem Tag „Der Ring an einem Abend“, das berühmte Stück von Loriot nach Richard Wagner, auf dem Programm. Auch die „Orestie“ des Aischylos wird aufgeführt.

Silvesterfeier im NTM

An Silvester lädt das Nationaltheater zur (bereits ausverkauften) Silvesterfeier, davor können Besucher etwa „Der Fluch der Tantaliden“, eine mythologische Rap-Oper von Dlé, sehen. Oder auch die Operette „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach.

Freie Szene auch aktiv

Auch die freie Mannheimer Bühne wird bespielt: Im Theaterhaus G 7 gibt es am 21. Dezember vom Trio Rettig, Schmitt & Stange eine Hand voll bunter Kompositionen und Arrangements auf die Ohren. Kabarett von Einhart Klucke wird einen Tag davor gespielt, das Programm heißt „Fake News, Chaos, Falsche Zähne“. Das Oststadttheater liefert derweil am 22. Dezember eine Kriminalkomödie mit dem neugierig machenden Titel „Leichen tratschen nicht“.

Am Theater und Orchester Heidelberg stehen am ersten Weihnachtsfeiertag zahlreiche Klassiker auf dem Programm: Aufgeführt werden zum Beispiel „Pinocchio“ nach Collidi und „Madama Butterfly“ von Puccini. Am 26. Dezember wird ein Weihnachtskonzert im Heidelberger Marguerre-Saal geboten. Zu hören gibt es dort Musik von Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Giuseppe Torelli, Georg Philipp Telemann und anderen.

Am Tag darauf, am 27. Dezember, wird die Oper „Die getreue Alceste“ von Schürmann bei „Winter in Schwetzingen“ aufgeführt. Veranstaltungsort ist das Schwetzinger Rokokotheater. Schauspielfans kommen an diesem Tag auch in Heidelberg auf ihre Kosten, denn das Klassikerstück „Der Gott des Gemetzels“ erhitzt dort die Gemüter.

Auch an Silvester hat Heidelberg für alle, die nicht nur auf reichlich Sekt und laute Böllerei aus sind, außergewöhnliche Unterhaltung zu bieten: Die Komödie „Heute weder Hamlet“ läuft als Silvestervorstellung im Taeter Theater.

Pfalzbau lädt zum Wein

Unter dem anregenden Namen „Wort und Wein“ bietet man im Ludwigshafener Pfalzbau eine kulinarische Lesung am 20. Dezember an. Ein guter Tropfen aus der Region, Experten von Rhein, Main und Neckar und Nachwuchstalente kommen bei diesem Event in familiärer Atmosphäre zusammen. Der Pfalzbau zeigt zudem einen Tag vor Silvester das Kinder- und Jugendtheater „Xanadu“. Außerdem gibt es Tanz: Les Ballets Jazz Montréal aus Kanada ist am 21. Dezember zu Gast in Ludwigshafen und führt „Dance Me“ auf. see

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019