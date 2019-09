Theater im Elefantenhaus

Heidelberg.Am Freitag, 20. September, 18.30 Uhr, wird im Elefantenhaus im Zoo Heidelberg eine szenische Installation uraufgeführt. „Der sechste Kontinent“ heißt sie.

Im Elefantenhaus nehmen vier Schauspieler die Theatergäste mit auf eine assoziative Reise in eine Zeit, in der die von Europa ausgehende Kolonisation der Welt selbstverständlich schien. Was hat sich seitdem geändert?

Zootiere ganz nah

„Der sechste Kontinent“ ist ein Abend über Machtverhältnisse, zwischen Afrika und Europa, Frau und Mann, Kunst und Geld, Mensch und Tier. Die Schauspieler befinden sich jeweils vor und hinter dem Zaun, der die Zootiere von den Besuchern, die eine von der anderen Welt trennt.

„Was tun! Was Wichtiges. Was Großes!“ – das ist in dieser Heidelberger Uraufführung der treibende Gedanke einer Performancekünstlerin, die ein aufsehenerregendes, radikales und von einer Großbank üppig finanziertes Kunstprojekt zum sogenannten „Schwerpunkt Afrika“ vorbereitet.

Gefangen im Fiebertraum

Ihr Thema: Eine vor etwa hundert Jahren verschollene Tropenmedizinerin, die zur Kaiserzeit in den Dschungel der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika reiste, um dort eine grassierende Tropenkrankheit auszurotten. Dann verfällt die Frau selbst in einen Fiebertraum, und denkt dabei andauernd: „Was tun! Was Wichtiges. Was Großes!“.

Das Kollektiv Raum+Zeit mit Regisseur Bernhard Mikeska und Autor Lothar Kittstein entwirft zusammen mit der Heidelberger Dramaturgin Maria Schneider diese szenische Installation. see

