Theater-Parcours am Neckarufer

Mannheim.Was bedeutet Wohnraum und wie beeinflusst Architektur unseren Alltag? Damit haben sich Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren im Rahmen der Jungen Bürgerbühne die vergangenen acht Monate befasst.

Das Collini-Center und die Neckaruferbebauung kennt wahrscheinlich jeder Mannheimer. An den in den 1970er Jahren erbauten Hochhäusern und dem Neckarufer entlang führt der theatrale Parcours am Sonntag. Am Sonntag begeben sich die Jugendliche rund anderthalb Stunden unter dem Titel „Investiert Euch!“ gemeinsam mit dem Publikum als Architekturforscher auf die Spuren des Mannheimer Stadtraums. Währenddessen stellen sich die Darsteller gemeinsam mit den Gästen verschiedenen Fragen: Wie sähe die Stadt aus, wenn wir entscheiden könnten? In was würden wir investieren? Mitlaufen und erkunden können Interessierte ab 13 Jahren. ham

