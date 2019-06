„Theater will sich öffnen“

Mannheim.Wie kann die Öffentlichkeit in den künstlerischen Prozess eingebunden werden? Damit befasst sich die Leiterin des Mannheimer Stadtensembles, Beata Anna Schmutz. Sie betreut bei den Schillertagen ein neues Projekt: Die Stadt-Jury. So sollen die Bürger in die Diskussion über Theater und Kunst eingebunden werden. Das Interview wurde persönlich geführt und Schmutz vor Veröffentlichung vorgelegt.

Frau Schmutz, mit dem Konzept der Stadt-Jury bieten Sie den Bürgern die Möglichkeit, sich am Diskurs über Theater und Kunst zu beteiligen. Welche Ziele verfolgen Sie?

Beata Anna Schmutz: Wir am Nationaltheater verfolgen, insbesondere unter dem neuen Schauspiel-Intendanten Christian Holtzhauer, eine Politik der Öffnung des Theaters für alle. Er nennt dazu oft das Schlagwort der Durchlässigkeit. Wir möchten Menschen ins Theater holen, die davor noch nichts damit zu tun hatten, und Kunst zeigen, die wirklich relevant ist für das Leben der Menschen in der Stadt. Ein dauerhafter Bestandteil dieser Bestrebungen ist das Stadtensemble. Ein weiterer kommt jetzt mit der Stadt-Jury bei den Schillertagen dazu.

Wie werden die Aktivitäten in dieser Stadt-Jury denn aussehen?

Schmutz: Zunächst einmal werden wir für ein Vorbereitungstreffen zusammenkommen, so dass sich die Teilnehmerinnen untereinander kennenlernen können. Dann wird es während der Schillertage acht Camps geben, bei denen wir die Veranstaltungen besprechen und versuchen uns klar zu werden, welche Bedeutung diese Kunst für uns selbst hat. Daraus soll dann ein Kunstprojekt entstehen, in dem die Beteiligten ihre Erfahrungen und Erkenntnisse ausdrücken. Ich könnte mir da beispielsweise eine Videoinstallation vorstellen.

Was können Sie uns über die Menschen, die an dem Projekt teilnehmen, erzählen?

Schmutz: Die verschiedenen Teilnehmerinnen sind, so wie Mannheim ja auch, sehr divers. Von echten Theaterkennerinnen bis zu Menschen, die bisher noch gar nichts mit der Kunstform zu tun hatten, ist es eine bunte Mischung geworden, die repräsentativ für die Stadtgesellschaft steht. Auch alle Altersgruppen sind vertreten: Schüler, Studenten, aber auch Menschen fortgeschritteneren Alters sind dabei.

Wie verlief die Rekrutierung der Mitglieder der Stadt-Jury?

Schmutz: Ganz unterschiedlich. Etwa die Hälfte der Teilnehmerinnen rekrutiert sich aus dem Mannheimer Stadtensemble. Außerdem haben wir die Möglichkeit zur Teilnahme allen offen gestellt und auf unserer Website beworben. Die meisten übrigen Teilnehmer wurden aber über Bekannte oder durch persönliche Gespräche empfohlen und sind so bei uns gelandet. Klassische Mund-zu-Mund-Propaganda also. Außerdem wurden uns auch Schüler von ihren Lehrern empfohlen.

Mit welchen Erwartungen gehen sie jetzt die bald beginnende Arbeit in der Stadt-Jury an?

Schmutz: Mit großer Vorfreude! Bisher habe ich nur sehr gute Erfahrungen mit Projekten gemacht, bei denen Menschen, die außerhalb des Theaters stehen, miteinbezogen werden. Sie bringen oft einen frischen Blick und neue Ideen mit. Besonders freue ich mich aber auf die Arbeit mit den Teilnehmerinnen überhaupt. Ich wohne zwar schon recht lange in Mannheim, aber habe trotzdem das Gefühl, auf diese Weise noch etwas Neues an der Stadt entdecken zu können. Die Zusammenarbeit wird darum für mich eine Möglichkeit sein, die Stadt und ihre Bewohner besser kennenzulernen.

Wie wird das Nationaltheater die Erkenntnisse des Projekts nutzen?

Schmutz: Wir wollen das in mehreren Schritten angehen. Wir haben jetzt erstmal die Tür aufgemacht und die Leute zu uns hereingebeten. Wir wollen dazu ermutigen, selbst künstlerisch tätig zu werden und sich mit dem Nationaltheater auseinanderzusetzen. Dann geben wir ihnen die Plattform, das umzusetzen. Abschließend werden wir das auch für uns auswerten und die gewonnenen Erkenntnisse in unsere Arbeit miteinbeziehen. Wir nehmen das sehr ernst. Indem wir mehr Menschen am Theater beteiligen, lernen wir viel über ihre Vorstellungen und Wünsche an das Theater.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019