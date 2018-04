Theaterfestival „Here and Now“: Über Grenzen gehen

Anzeige

Neues aus Großbritannien

Insgesamt fünf Produktionen aus Schauspiel, Performance und Tanz drehen sich um diese Achsen. Um die Kraft von Musik für unser Leben geht es beispielsweise in der Produktion „Turntable“ von Michael John McCarthy. Morgens sammelt der Theatermacher persönliche Geschichten zur Musik in Mannheim, abends wird das die Vorstellungen im Theaterhaus G7 prägen.

Auf die Performance „Nas-sim“ freut sich Neubert besonders: „Die Geschichte, die der Dramatiker Nassim Soleimanpour erzählt, geht sehr ans Herz.“ „Im Kontext der Performance wählt Nassim eine menschliche Herangehensweise, die auf Überraschung und direkte, emotionale Reaktionen der Menschen auf der Bühne setzt“, sagt Mand. Denn bei „Nassim“ erhält und liest der Schauspieler auf der Bühne den Text des iranischen Dramatikers zum ersten Mal. Seine Wahrnehmungen sind damit so unverstellt wie die des Publikums und das Stück entsteht direkt in seiner Aufführung. Präsentiert wird es vom Londoner Bush Theatre in der Außenspielstätte des Festivals im Eintanzhaus. Dazu gesellen sich auch neue und frische Gesichter, wie etwa die Joan Clevillé Dance-Kompanie mit ihrem verspielt-philosophischen Stück „Plan B for Utopia“.

Neubert und Mand waren dieses Jahr übrigens zum ersten Mal für die Organisation des Festivals zuständig und sagen beide mit einem Lachen: „Unter’m Strich ist das ganz schön viel Arbeit, aber es lohnt sich.“

26.04.2018