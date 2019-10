Themenmärkte bewahren Tradition

Mannheim.Der Anlass des verkaufsoffenen Sonntags in Mannheim ist die Verleihung der Marktrechte an die Stadt am 10. September 1613. Die damals ausgestellte Urkunde bildet die historische Grundlage für die Mannheimer Jahrmärkte. Die städtische Tochtergesellschaft Event und Promotion erinnert daran traditionell mit der Marktmeile, die auch am Sonntag, 6. Oktober, wieder auf verschiedenen Innenstadtplätzen Kunst, Handwerk oder Kulinarisches bietet.

Auf dem Marktplatz in G 1 gastiert von 11 bis 18 Uhr der Holland-Stoffmarkt, ein aus dem Nachbarland kommendes Konzept, das dort seit Jahren sehr erfolgreich ist und mittlerweile in vielen deutschen Städten eine große Fangemeinde hat. Hobbyschneider finden an mehr als 140 Ständen die neuesten Stoffe und Kurzwaren. Auch Händler aus der Region bieten ihre Waren an, um – laut Veranstalter – ein noch umfangreicheres Angebot an Damen- und Kinderstoffen, Gardinen, Heimtextilien, Deko-, Quilt-, Patchwork- und Polsterstoffen sowie Schnittmustern und Kurzwaren zu bieten.

Auf dem Paradeplatz ist zur gleichen Zeit der Kunstmarkt geöffnet. Kunstschaffende, unter ihnen viele auswärtige Teilnehmer, bieten handgefertigten Schmuck, Fotografien, Skulpturen oder Bilder. Sie wollen ihre Werke nicht nur verkaufen, sondern auch mit den Kunden ins Gespräch kommen, sich austauschen und mit ihnen fachsimpeln, um neue Kontakte zu knüpfen.

Schon am Freitag öffnet auf den Kapuzinerplanken der Herbstmarkt der City-Werbegemeinschaft, der bis 12. Oktober dauert. Dort sollen Besucher, nach den Worten des Mitveranstalters Jürgen Kleine-Wilde, „den typischen Marktcharakter“ erleben. Zwei neue Freiflächen sollen dafür stehen.

Etwas abseits von der Innenstadt und trotzdem Bestandteil der Marktmeile, ist die Oktobermess auf dem Neuen Meßplatz, die schon am Samstag begonnen hat. Die Schausteller gastieren noch bis 13. Oktober auf dem größten Volksfest der Region. cs

