Therapie mit Gitarren

Weinheim.Die britischen Alternative-Rocker von Therapy treten am Samstag, 9. Juni, 21 Uhr, im Café Central in Weinheim auf. Seit den späten 80ern können sie immer wieder mit Chartplatzierungen punkten und waren sogar schon mit Ozzy Osbourne in den USA unterwegs.

Vorletztes Jahr haben Therapy, die sich selbst vielsagend mit einem Fragezeichen am Namensende versehen, ihr letztes Album „Tides“ veröffentlicht. Mit Sicherheit werden sie davon einiges Material auf der Setlist haben, aber auch erfolgreiche alte Nummern wie „Stories“, „Nowhere“ und „Opal Mantra“.

Samstag, 9. Juni, 21 Uhr, Café Central, Weinheim. Karten für 25,20 Euro plus Gebühren im Netz unter: cafecentral.de

Als Vorgruppe tritt Ondt Blood im Café Central auf; Einlass ist ab 20 Uhr. sdo