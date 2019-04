Tiefgründiger Indie in Heidelberg

Heidelberg.Ein Zimmer aus Kindheitstagen in den Schweizer Bergen: Dort hat sich Flavian Graber, Sänger von We Invented Paris, verkrochen und in seinem temporären Studio das neue Album „Are We There Yet?“ aufgenommen. Dabei begleitet hat ihn Janice Beach (alias Yannik Sandhofer) als Gitarrist, Produzent und Mischer.

Nach Gute-Laune-Indie mit schnellen Gitarrenmelodien auf den alten Alben klingen die neuen Songs nun tiefgründiger, emotional, etwas melancholisch, ruhiger und einige Lieder traurig. „Songs die unter die Haut gehen“, nennt Graber seine aktuelle Musik. Die Titel erinnern an Delta Spirit, Young The Giant und an eine ruhigere Version von Mumford & Suns. Grabers Stimme klingt dabei wie die des Interpol-Sängers Paul Banks oder Vance Joy. Während die meisten Titel eher zum Entspannen oder Nachdenken anregen, lädt die Single „Okay“ dazu ein, mit dem Fuß im Takt zu wippen. ham

