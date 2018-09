Tierische Familienbande

Bären-Väter setzen sich direkt nach der Geburt ab. © Rothe

Heidelberg.Ihren zweiten Vater-Kind-Tag veranstaltet die Heidelberger Zooschule am Samstag, 29. September. Von 15 bis 16.30 Uhr gibt es hierbei speziell für Väter und ihre Kinder geführte Rundgänge mit einer Extra-Überraschung.

Tierische Väter und deren Junge stehen im Fokus der Tour durch den Zoo in der Tiergartenstraße 3. Höchst anschaulich verraten die Zoo-Ranger jede Menge Wissenswertes über das Familienleben der Tiere, wobei die Väter nebenbei Interessantes zum Natur- und Artenschutz erfahren. Für die Kinder gibt es passende Geschichten und lustige Spiele. Für die Teilnahme zahlt jeder Vater und jedes Kind (ab drei Jahren) drei Euro zusätzlich zum normalen Tageseintritt. Die Anmeldung zum Vater-Kind-Tag erfolgt telefonisch unter 06221/395 57 13 oder per E-Mail an info@zooschule-heidelberg.de. mav

