Tierische Mitmach-Aktivität

Mannheim.Einen Dinosaurier füttern, einen Delfin streicheln oder ein Mammut retten? All das und noch viel mehr wird möglich in der Mitmach-Ausstellung „Einfach tierisch!“ der Reiss-Engelhorn-Museen. Diese lädt zu einer außergewöhnlichen Safari mit spielerischer Wissensvermittlung ein. Für Familien gilt: Am besten die eigene Kamera mitbringen Schnappschüsse für das Familienalbum machen. Am Freitag, 7. September, findet um 15.00 Uhr eine Familienführung durch die Ausstellung im Museum Weltkulturen D5 statt. Treffpunkt ist die Museumskasse. Die Teilnahmegebühr beträgt 3,50 Euro zzgl. Eintrittspreis, ermäßigt 2 Euro zzgl. Eintrittspreis. Eine Anmeldung muss nicht erfolgen, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. see

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.08.2018