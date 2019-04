Time Warp feiert Jubiläum

Seit einem viertel Jahrhundert lädt eines der weltweit größten Techno-Spektakel Tausende von Fans des Musikgenres zum fieberhaften Tanzen und gemeinsamen Feiern ein: Die Time Warp feiert am Samstag, 6. April, in der Maimarkthalle Mannheim ihr 25-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum warten die Veranstalter mit vielen etablierten Artists auf, die für eine ordentliche Stimmung sorgen werden.

Jedes Jahr bietet die Time Warp ein breites Spektrum an Künstlern an – gleichermaßen Altbekannte und Debütanten – und lockt Tausende Fans aus aller Welt. Über 40 DJs heizen auf sechs Tanzflächen bis zu 19 Stunden lang ordentlich ein. Kristallklarer Sound und spektakuläre Lichtspiele unterstützen das Erlebnis in der Welt der elektronischen Musik.

Nachdem er im letzten Jahr fehlte, spielt Richie Hawtin 2019 wieder das Opening und Closing auf Floor 2. Als Highlight beeindruckt dieses Jahr die Zusammenarbeit von gleich drei namhaften Artists: Solomun, das beliebte Techno-Duo Tales of Us und ein alter Hase, Dixon.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019