Tina Teubner setzt Männern Grenzen

Mannheim.„Männer brauchen Grenzen“, findet Tina Teubner. Wieso, weshalb, warum, erläutert die Kabarettistin am Samstag, 19. Januar, 20 Uhr, in der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim. Begleitet wird sie von der Ein-Mann-Kapelle Ben Süverkrüp am Klavier. Tina Teubner lebt als alleinerziehende Ehefrau in Köln und weiß: „Warum soll das, was für die Kinder gut ist, nicht auch für den Mann gut sein?“

Mit rasiermesserscharfer Intelligenz, unwiderstehlichem Humor und Herzenswärme hämmert sie dem Publikum ihre Wahrheiten in Hirn, Herz und Gehörgang. Dabei verzichtet sie auf das übliche Mann-Frau-Geplänkel. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019