Tina Turners Leben als Bühnenstück

. „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ macht am Freitag, 10. Januar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten Station. Den 80. Geburtstag der weltberühmten Sängerin, den sie im vergangenen Jahr feiern konnte, nahmen die Macher der Show zum Anlass, ihre großen Erfolge noch einmal live auf die Bühne zu bringen und damit auch ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Zu hören sind Hits aus ihrer frühen Karriere mit ihrem Ehemann als Ike & Tina Turner, von ihrem Neuanfang in den 80ern sowie ihrem Comeback mit „Private Dancer“ bis hin zu ihrer Abschieds-Welttournee 2009. Tickets für „Simply The Best“ kosten je nach Kategorie zwischen 45,90 und 89,90 Euro (jeweils plus Gebühren) und sind unter anderem erhältlich unter Telefon 01806/57 00 70. sdo

Mannheim.