Titel von David Bowie & Co. erklingen aufregend neu

Mannheim.Nur noch einige wenige Stehplatzkarten gibt es für das „Jazz im Quadrat – Hautnah“-Konzert der Band People am Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Club Ella & Louis. Die Nachwuchsband um den kolumbianischen Pianisten und Arrangeuer Carlos Trujillo spielt in der Musikreihe, die der „Mannheimer Morgen“ gemeinsam mit Ella & Louis veranstaltet.

Das Quintett People präsentiert neben ungewöhnlichen Eigenkompositionen in der Tradition von James Farm und The Bad Plus auch spannende Bearbeitungen von Popsongs (David Bowie, Beatles, Radiohead). Stücke wie „The Man Who Sold The World“ oder „Please Please Me“ hat man noch nie zuvor so gehört wie in den spannenden Bearbeitungen dieser Gruppe. gespi

Info: Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr, Ella & Louis (Rosengarten Mannheim). Eintritt: 10 Euro.

