Todtrauriger Komiker

Heidelberg.Der Heidelberger Kabarettherbst „Denke schön“ führt am Samstag, 17. November, 20 Uhr, Nico Semsrott in die Stadthalle. „Freude ist nur ein Mangel an Information“ heißt das Programm des wohl traurigsten Komikers der Welt. Gelacht werden darf trotzdem. Denn obwohl Semsrott als staatlich nicht anerkannter Demotivationstrainer ein Vorbild im Scheitern sein will, wird er mit Kabarett- und anderen Preisen überhäuft. Peinlich, findet er – großartig, sagen seine Fans. Karten ab 21,90 Euro plus Gebühren gibt es unter reservix.de. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018