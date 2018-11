Toxicator feiert Geburtstag

Mannheim.Jubiläum beim größten Electro-Festival der „Harder Styles“ in Südwestdeutschland: Bei der zehnten Ausgabe von Toxicator treffen sich am Samstag, 1. Dezember, ab 20 Uhr mehr als 11 000 Fans der harten elektronischen Musik. Die Besetzung ist vielfältig und vielversprechend: Mehr als 30 DJs und LiveActs stehen auf den Bühnen der drei Floors. Mit dabei sind unter anderem Art of Fighters, Frontliner, Partyraiser, Ran-D, Scarphase und Wildstylez.

Seit 2009 gilt in Mannheim: „Strictly: Hardcore, Hardstyle und Hardtechno.” Angefangen hat das Event mit 3600 Besuchern, heute ist Toxicator eines der größten deutschen Festivals für die „Harder Styles“. Dass diese härteren Stile der elektronischen Musik längst keine Nische mehr sind, zeigen auch Schwester-Veranstaltungen wie Syndicate in Dortmund mit bis zu 20 000 Besuchern.

„Bis Mitte der 2000er waren die Harder Styles noch ziemlich unpopulär – heute sind sie dafür umso beliebter. Das zeigen vor allem Stars wie Frontliner und Wildstylez, die weltweit hundertausende Follower haben“, so Oliver Vordemvenne vom Veranstalter I-Motion. Fast alle prägenden DJs der Szene standen in Mannheim bereits bei der Veranstaltung an den Plattenspielern. Den Sound zum diesjährigen Jubiläum liefern mehr als 30 internationale Top-DJs und Live-Acts aus Brasilien, Holland, Italien und Deutschland. pm/mics

