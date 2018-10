Tradition des Lesesalons lebt auf

Mannheim.Aus Anlass des Europäischen Kulturerbejahres will die Mannheimer Literaturinitiative „Lesezeichen“ die Tradition der Lesesalons wiederbeleben. Die Initiative unter Leitung von Helen Heberer und Raimund Gründler lädt deshalb am Samstag, 27. Oktober, von 15 bis 17 Uhr ins Mannheimer Café Herrdegen ein (E 2, Carl-Theodor-Stube im ersten Stock).

Jeder, der möchte, kann einen Text aussuchen und vortragen. Der Text sollte sich mit dem europäischen Kulturerbe befassen. „Dies können Auszüge aus Klassikern der europäischen Literatur wie beispielsweise ,Der Glöckner von Notre Dame’ von Victor Hugo sein“, heißt es in der Ankündigung. „Genauso können aber auch Reiseberichte aus vergangenen Jahrhunderten ausgewählt werden.“ Im Sinne des klassischen Salons könne jeder Besucher so zum Vortragenden werden und sich kurze Zeit später wieder in die Riege der Zuhörer einreihen.

Zur Abstimmung bitten die Organisatoren um Voranmeldung des Lesebeitrags – per E-Mail an die Adresse salon@lesezeichen-mannheim.de oder unter Telefon 0621/83 25 09 49. Der Eintritt kostet zehn Euro (ein Getränk und ein Stück Kuchen inklusive). Für Gäste, die einen Text vortragen, ist der Eintritt frei. imo

