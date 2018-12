Tradition und Gegenwart

Mannheim.Die Stadtführung „Stimmungsvoller Advent“ stimmt am Sonntag, 9. Dezember, ab 14 Uhr auf die schönste Zeit des Jahres ein. Treffpunkt ist am Eingang der Jesuitenkirche. Seit dem 7. Jahrhundert bereiten sich Christen in den Wochen vor Weihnachten auf das Fest der Liebe vor. Ob bei Hofe, im Bürgertum oder in der Arbeiterschaft, in Friedens- oder Kriegszeiten – der Advent wurde immer und überall gefeiert. Der Rundgang nimmt Gäste mit in adventliche Vergangenheit und sorgt durch interessante Erzählungen für besinnliche Stimmung in der Vorweihnachtszeit. Die Tour startet von der prachtvollen Jesuitenkirche aus Richtung Barockschloss Mannheim, um hier mit der Schlosskirche das barocke Kirchenensemble zu vervollständigen. mics/pm

