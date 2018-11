Tradition und internationales Flair

Neustadt.Das gibt es in der Pfalz nur in Neustadt: Zwei ganz unterschiedliche Weihnachtsmärkte im historischen Ambiente von uralten Fachwerkhäusern. Der „Weihnachtsmarkt der Kunigunde“ in drei Höfen in Neustadt bietet internationales Flair – der „Weihnachtsmarkt Tradition“ auf dem benachbarten Marktplatz im Schatten der Stiftskirche hat eher die „Pfälzer Dreifaltigkeit“ Weck, Worscht und Woi im Zentrum. Und rundum laden auch die Neustadter Gastronomen in ihre Häuser ein.

Erstmals gibt es in diesem Jahr am 30. November um 18 Uhr auf dem Marktplatz eine Eröffnungsshow. Feuerjongleure und Nikoläuse, Trommler und Engel mit Saxofon, Trompeten und Drums werden durch die Altstadtgassen tanzen, Geschenke verteilen und für eine ungewöhnliche Atmosphäre sorgen.

Die malerischen Gassen der Altstadt, in denen es mehr Fachwerkhäuser als sonst irgendwo in der Pfalz gibt, sind das rechte Ambiente für einen Bummel zu den Höfen, in denen der „Kunigunden-Markt“ Tradition und Genuss vereint. Im Hof der Vizedomei am Marktplatz und im anschließenden Michel’schen Hof, erstmals auch rund um das Kriegerdenkmal am Klemmhof und im Hof des Barock-Rathauses sind Aussteller aus der Region und auch aus den Partnerstädten von Neustadt am kunsthandwerklichen Werk.

Künstlerische Manufakturen und landwirtschaftliche Erzeuger sorgen für einen bunten „Mix“ in den Höfen, wobei sich der Michel’sche Hof als besonderes „Genusszentrum“ präsentieren will. „Dort kann man auf eine kulinarische Entdeckungsreise gehen“, kündigt Neustadts Tourismuschef Martin Franck an. Während der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz vom 26. November bis 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr offene Buden und Häuschen hat, ist der Markt der Kunigunde nur freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Mittwochs ab 18.30 Uhr werden Turmbläser von einem der Stiftskirchen-Türme die Besucher mit weihnachtlicher Blasmusik unterhalten. Aber auch musikalische Feinkost anderer Stilrichtungen wird in der Altstadt zu hören sein, dazu jeden Samstag ab 18 Uhr eine Adventsandacht, und sonntags sind Chöre auf dem Marktplatz zu Gast. rs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018