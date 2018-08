Tradition und Moderne

Virtuoser Griffbrettkünstler: Timo Gross. © Gross

Neustadt/Haardt.Mit seinem Album „Heavy Soul“ kommt Bluesgitarrist und Sänger Timo Gross am Freitag, 24. August, 20.30 Uhr, in den Jazzclub nach Neustadt an der Weinstraße. Mit seiner jungen Band präsentiert er neue Songs und Material seiner früheren Scheiben – für die er bereits den Preis der deutschen Schallplattenkritik verliehen bekam.

Seine neuen Nummern sind mit dem schwersten Groove seiner Karriere unterlegt. Geblieben ist dem 51-Jährigen dabei die Lust am Spiel mit Einflüssen aus Soul, Funk und Americana. Diese Elemente vereint er in seinem Blues, findet immer neue Ausdrucksformen, ohne sich selbst aus den Augen zu verlieren: Traditionsverbunden und doch modern interpretiert er das Genre auf mitreißende Art. Info: Freitag, 24. August, 20.30 Uhr, Jazzclub, Neustadt; Karten für 20 Euro unter 06321/48 90 60. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018