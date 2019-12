Mannheim.Zwei junge Männer aus dem ostwestfälischen Herford haben internationalen Megamagiern wie David Copperfield und Hans Klok längst den Rang abgelaufen: die Ehrlich Brothers. Christian und Andreas haben ihre Tricks früh für die großen Hallen von heute konzipiert, ohne dass dabei der Zauber der Illusionen im Gigantismus verloren geht – oder dass Zuschauer, die auf einigen Plätzen plump gespannte Drähte oder schwarzvermummte Helfer sehen und die Tricks durchschauen können. Auch für ihre beiden Auftritte am 30. Dezember in der Mannheimer SAP Arena um 15.30 und 20 Uhr rollen sie mit 21 40-Tonnern Ausrüstung an.

Kein Wunder, dass sie am 15. Juni 2019 bei ihrer Show im Düsseldorfer Fußballstadion wieder einmal den Weltrekord für die meisten Zuschauer bei einer Zaubershow gebrochen haben. Es kamen 40 211 Besucher zur damals brandneuen Show „Dream & Fly“.

Zuviel wird dazu vorab nicht verraten, um die Überraschungseffekte nicht zu verderben. Die nur selten zu Übertreibungen neigenden Ostwestfalen nennen es unaufgeregt „das größte Magie-Spektakel, das jemals für eine Tour produziert wurde“ und versprechen „noch nie da gewesene Illusionen“. Klar ist: Es gibt ein aufwendiges Bühnenbild und eine eigens dafür gebaute Centerstage inmitten der Zuschauer.

Familiäre Show

Berührungsängste kennen die beiden Zauberer nicht, vor allem Kinder im Publikum beziehen sie einfühlsam in ihre Show mit ein. „Wir lieben das“, sagt der dreifache Familienvater Andreas Ehrlich im Gespräch mit dieser Zeitung, „weil das Feedback und die Freude von Kindern ganz unmittelbar sind. Erwachsene haben das teilweise verlernt. Deshalb ist es bei jedem Auftritt unser Ziel, auch die Älteren wieder in kindliches Staunen zu versetzen.“ Dazu passt das Motto ihrer Tournee: „Dream & Fly“, also Träumen und Fliegen mit den Ehrlich Brothers.

Die sind stets auch gute Entertainer, neuerdings machen sie auch Musik. Ihr Debüt „Flash – The Magic Album“ erreichte Platz 26 der Charts. In die SAP Arena bringen sie eine Live-Band mit, um ihre Illusionen zu unterlegen. jpk

