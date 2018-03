Tragische Dreiecksbeziehung

Anzeige

Ein großer Teil der Handlung spielt sich in der Dämmerung oder in der Dunkelheit ab. Neben Golauds Schloss sind die Schauplätze oft Orte in der Nähe von Wasser (eine Quelle, ein Brunnen, das Ufer des Meeres). Eine dazu passende märchenhafte Atmosphäre versucht Kautz zum Beispiel dadurch zu erzeugen, dass während der Aufführung Videos mit organischen und abstrakten Formen auf Bühnennebel projiziert werden. So entstünden „zerbrechliche Räume“, mit denen auch abseits der großen Opernbühnen eine gewisse Tiefe erreicht werden solle.

Auf „Pelléas et Mélisande“ gestoßen ist Kautz, wie sie sagt, „zufällig“. 2015 wählte sie die Oper als Abschlussprojekt ihres Studiums der Musiktheaterregie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Sie habe die Oper vorher nie inszeniert gesehen, sich aber „sofort in das Stück verliebt“.

Die Geheimnisse der darin vorkommenden Personen, die erst nach und nach entschlüsselt werden, faszinieren sie: „Geschichten, die eine Herausforderung darstellen, mag ich besonders.“ In Hamburg wurde das Stück mehrmals aufgeführt, dort sahen es auch Jan Dvorák und Julia Warnemünde, Dramaturgen am NTM. Sie holten Kautz’ Inszenierung nun in die Quadratestadt.

Sieben Sänger

Die Aufführungen in Mannheim basieren, wie die 2015 in Hamburg, auf einer Kammerfassung von „Pelléas et Mélisande“, die Steven Tanoto geschrieben hat. Er studierte an derselben Hochschule wie Kautz. Sieben Sänger, knapp 20 Musiker und einige Statisten kommen zum Einsatz. Auch ohne großes Orchester will Kautz die instrumentale „Wucht“ der Urfassung erhalten, und im Werkhaus dessen „ursprüngliche Klangwelten herstellen“.

Aufführungssprache ist Deutsch, weswegen das Stück hier auch „Pelléas und Mélisande“ heißt. Es handelt sich um eine Produktion der Jungen Oper des NTM und des vom Land Baden-Württemberg geförderten ALPHABET-Projekts, mit dem ein breiteres Publikum für die Gattung Oper begeistert werden soll.

