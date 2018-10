Traumhafte Artistik

Mannheim.Der Kinder- und Jugendzirkus Paletti startet in seine Herbstsaison. Mit „Lucid“, der neuen atemberaubenden Show von Quernomal, ist am Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr, noch mal das Erwachsenenprogramm dran, bevor im November die jüngeren Ensembles die Zirkusmanege im Pfeifferswörth 28a erobern. 16 junge Artisten entführen in eine faszinierende Welt zwischen Traum und Wirklichkeit. In diesem Zustand scheint alles möglich zu sein, was die Protagonisten zu akrobatischen Grenzgängern macht.

Als „lucider Traum“ wird ein Traum bezeichnet, in dem sich der Träumer darüber im Klaren ist, dass er gerade träumt. Die Show von Quernormal ist also alles andere als verschlafen. Nur manchmal drohen die Artisten ins Land der Träume abzudriften, verstehen es aber auf mitreißende Weise, sich gegenseitig immer wieder wach zu halten und zu Höchstleistungen anzuspornen. Spektakuläre Kunststücke am Luftring, Vertikaltuch oder Trapez sind ebenso im Programm wie Pole-Artistik, Bodenakrobatik oder Jonglagen, bei denen teilweise bis zu 30 Keulen durch die Manege wirbeln.

Tickets zum Preis von 10 bzw. 8 Euro (zzgl. Systemgebühr) sind online unter www.zirkus-paletti.de sowie an der Zirkuskasse am Veranstaltungstag (Öffnung um 19 Uhr) erhältlich. dir

