Traumhafte Interaktion

Anzeige

Karlsruhe.Mannheimer Jazzfans wissen die faszinierende Musik des Pianisten Kristjan Randalu seit langem zu schätzen. 2008/9 war er bei Thomas Sifflings Label Jazz’n’Arts unter Vertrag. Jetzt hat ECM-Chef Manfred Eicher den estnischen Tastenvirtuosen unter seine Fittiche genommen und für das Label-Debüt „Absence“ ein spektakulär agierendes Trio zusammengestellt: mit Gitarrist Ben Monder und Schlagzeuger Markku Ounaskari – ohne Bass.

Den braucht es auch nicht. Denn in Randalus dichtem, ausgeprägt beidhändigem Spiel fließen Tieftonläufe und Diskantlinien beständig brodelnd und wellenartig ineinander. So inszeniert er kontrapunktisch spannungsvolle Klangräume, in denen sich traumwandlerische Kollektivimprovisationen ereignen. In permanenter Interaktion treiben die Drei ihren Ideenaustausch voran bis zur individuellen Entgrenzung. Es ist eine rare, fast übernatürlich anmutende Geschlossenheit, zu der dieses Trio zusammenfindet. Am 26. April stellt es sein Album beim Releasekonzert im Karlsruher Tollhaus vor. gespi

Info: Donnerstag, 24. April, 20 Uhr: Kristjan Randalu Trio, Tollhaus, Karlsruhe. Karten: 22 Euro (Abendkasse)