Treffpunkt: an der Arche um Acht

Mannheim.Die Taube und zwei Pinguine verabreden sich: an der Arche um Acht. Sie gehören zu den Auserwählten, die auf die Arche Noah dürfen. Doch dann stellt sich heraus, dass ihr Freund, der dritte Pinguin, nicht mit an Bord kann. Ein Dilemma. Dann haben die Drei eine rettende Idee.

Ulrich Hubs Komödie, die die Freilichtbühne Mannheim in ihrem Zimmertheater zeigt, erzählt die Geschichte in wunderbaren Szenen mit pointierten Konflikten.

So weit, so gut, so amüsant. Aber das Stück hat, wie alle wirklichen Komödien, einen ernsten Kern: „An der Arche um Acht“ verhandelt die Frage des Glaubens an Gott, eine Frage, die nicht nur für Kinder immer wieder virulent ist. Dem Autor helfen bei der Suche nach Gott seine Figuren – die Pinguine. Mit ihrer Naivität.

Hubs Theaterstück wurde u.a. mit dem Deutschen Kindertheaterpreis 2006 ausgezeichnet. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018