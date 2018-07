Trends für Haus und Garten

Anzeige

Neustadt/Weinstrasse.Lifestyle-Liebhaber und Gartenfreunde können sich auf die Ausstellung Maison & Jardin freuen, die von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Juli, im Herrenhof in Neustadt-Mußbach (An der Eselshaut 18) ausgerichtet wird. Rund 120 Unternehmen präsentieren im mediterran-idyllischen Ambiente die neuesten Trends im Haus- und Gartenbereich – sei es Innen- und Außeneinrichtung, Pflanzen, Kunst, Schmuck, Mode, Design oder Kulinarik. Ein umfangreiches gastronomisches Angebot sowie ein vielfältiges Service- und Unterhaltungsprogramm runden die Veranstaltung ab.

Die Ausstellung ist am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt neun, ermäßigt sieben Euro. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre ist der Einlass in Begleitung Erwachsener frei. mav