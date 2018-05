Tribut an eine der größten Rockstimmen

Anzeige

Mannheim.Ein Musical zu Ehren einer ganz großen Sängerin ist „Simply The Best“ – zu sehen am Freitag, 11. Mai, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten: Eine Liveband und ausgesuchte Sängerinnen bringen die größten Hits von Tina Turner noch einmal auf die Bühne.

2009 abgetreten

Ihre Abschiedstour gab Tina Turner 2009 und zog sich dann, damals 70 Jahre alt, vom turbulenten Bühnenleben zurück. Geblieben sind Hits wie „We Don’t Need Another Hero“, „Goldeneye“ oder eben „The Best“, mit denen sie Musikgeschichte schrieb. Diese und noch viel mehr Nummern der großen Rockröhre, die mehr als 180 Millionen Tonträger verkauft hat und damit zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit gehört, können Fans in der Produktion des erfolgreichen Produzenten Bernhard Kurz (unter anderem „Stars in Concert“) noch einmal live erleben. sdo

Info: Freitag, 11. Mai, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim; Karten: 39,90 bis 75,90 Euro (plus Geb.) unter 01806/57 00 70