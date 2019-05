Trio mit Wollasch

Mannheim.Nur wenige Künstler aus der Region zeigen sich so umtriebig wie Sandie Wollasch. Schon in unzähligen Formationen und auch solo ist sie bereits über Deutschlands Bühnen getourt. Zumeist ließ sie sich mit ihren Veröffentlichungen zwischen Jazz und Pop einordnen. Die Sängerin ist derzeit, gemeinsam mit dem Gitarristen Jörg Teichert und dem Pianisten Martin Meixner, als Me, Myself & Them unterwegs. Das Trio bewegt sich dabei auf bekanntem Terrain, macht aber auch mal einen Abstecher in Blues oder Country. Die derzeitige Tour ist auch ein Vorgeschmack auf ihr gemeinsames Album, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Am Montag, 3. Juni, 20 Uhr, gibt es die Gruppe im Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten zu hören. Tickets sind unter www.ellalouis.de für einen Preis zwischen 16 und 150 Euro erhältlich. nowu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019