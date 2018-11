Trio tritt in Kirche auf

Fußgönheim.„In Erwartung ... durch Kulturen und Zeiten“ lautet der Titel eines zweistündigen Konzerts, das am Sonntag, 2. Dezember, um 18 Uhr in der Protestantischen Lutherkirche in Fußgönheim stattfindet. Die ausführenden Künstler sind der Fußgönheimer Geigenbaumeister Ernst Kaeshammer an der Drehleier, Paul Reinig an der Gitarre und Nicola Polizzano am Akkordeon. Der Eintritt zu der Veranstaltung in der Lutherkirche (Ortsmitte/Schillerstraße) ist frei. Nicola Polizzano und Ernst Kaeshammer musizieren zusammen auch in dem Duo inTon, Paul Reinig ist Liedermacher und Musiker aus Landau und unter anderem auch in der Formation Siebenpfeiffer aktiv. mav

