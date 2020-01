„Tritt gegen das richtige Schienbein“

Nicht wenigen fällt es schwer, zu beurteilen, wie ernst die gern extrem überspitzten Texten des Berliner Hip-Hop-Trios K.I.Z. gemeint sind. Vier Jahre nach ihrem ersten Nummer-eins-Album „Hurra die Welt geht unter“ veröffentlicht Rapper und Sänger Tarek Ebéné als Tarek K.I.Z. sein erstes Soloalbum „Golem“ mit größtenteils sehr persönlichen, Texten. Aber der 33-Jährige verzichtet auch nicht auf die typischen Provokationen: Im Song „Bang Bang“ inszeniert er sich als Kanzlerattentäter, im Video zu „Nach wie vor“ richtet er unter Neonazis, die stark an prominente AfD-Politiker erinnern, ein Blutbad an wie im Tarantino-Film. Im autorisierten Telefoninterview sprach er über die Grenze zwischen Fiktion und Autobiografischem auf „Golem“, die Wirkung seiner Lieder, Rhein-Neckar-Rapper wie OG Keemo oder Apache 207 und sein Konzert am 26. Februar in der Heidelberger Halle 02.

Tarek, Ihre Band K.I.Z. war zuletzt extrem erfolgreich, ist in den großen Hallen angekommen und die letzte Platte ist bald fünf Jahre alt. Warum machen Sie jetzt ein Soloalbum?

Tarek K.I.Z.: Warum nicht?

Weil Texte wie „Bang Bang“ genau so gut auf ein K.I.Z.-Album passen würden? Viele andere sind dafür zu ernsthaft oder persönlich. Wie entscheiden Sie, was über welchen Kanal erscheint?

Tarek K.I.Z.: An die Themenauswahl bin ich ganz einfach herangegangen: Es geht um das, was mich bewegt. Darunter sind viele Themen abgefrühstückt, die jeden von uns betreffen. Wie Beziehungen – zur Partnerin, zu Eltern oder zur eigenen Sucht. Wenn man sich nicht in Plattitüden verliert, kann es einen emotional abholen. Das macht den Unterschied.

Plattitüden sind offensichtlich nicht Ihr Ding. Viele Texte gehen emotional sehr ans Eingemachte. Wie selbsttherapeutisch haben Sie die Arbeit an Liedern wie „Kaputt wie ich“, „Letzte Chance“, dem sehr bewegenden „Frühlingstag“ oder „Liebe“ empfunden? War das hilfreich für Sie?

Tarek K.I.Z.: Das hat mich weitergebracht, weil ich dadurch die Fähigkeit erworben habe, auch solche Songs auf Albumlänge zu schreiben. Das gibt einem einen Endorphin-Flash (lacht). Dass Songs Therapie sind, hoffe ich tatsächlich – für andere Leute, die sich darin wiederfinden. Und dass es ihnen Trost gibt. Ich weiß, dass ich solche Songs selbst immer gern gehört habe, darum habe ich sie in dieser Richtung gemacht. Ich mag melancholische, düstere Songs. Dementsprechend hat das Album diesen Grundton.

Die Lieder scheinen nicht einfach autobiografisch zu sein. Vielmehr verschwimmt die Grenze zwischen Lyrischem Ich und Ihrer eigenen Erfahrung immer wieder. Kann man das Verhältnis zwischen Dichtkunst und Realität quantifizieren?

Tarek K.I.Z.: Es ist auf jeden Fall so, dass ich immer weiß, von was ich spreche. In der einen oder anderen Strophe spiele ich mit Übertreibung – einfach, damit es Kunst bleibt und keine trockene Abhandlung zu einem Thema wie Kokainsucht gibt. Dazu kann ich sagen: Ich war nie so schwer abhängig, habe aber mit Drogen herumexperimentiert. In der Branche, meinem Bekannten- und Freundeskreis ist es aber wie ein Virus verbreitet. Daran sind viele Freundschaften zu Bruch gegangen. Vielleicht beschreibe ich eher diese Leute und lasse meine eigenen Erfahrungen miteinfließen. Wieviel Prozent das ausmacht, weiß ich nicht. Und ob man das so trennen kann. Ich versuche, die gesamte Gefühspalette abzudecken: Und bei Liebeskummer weiß ich zu 100 Prozent, von was ich rede. Bei Gewalt auch.

Woran kann der Hörer Fiktion oder die K.I.Z.-typische Überspitzung von echter Erfahrung unterscheiden?

Tarek K.I.Z.: Ich denke, man hört es an der Präzision der Texte, an der Art der Betrachtung oder der Formulierungen. Ich merke auf 100 Meter Entfernung sofort, ob mir jemand Kalendersprüche um die Ohren hauen will oder ob er sich öffnet. Wer zum Beispiel „Frühlingstag“, den Song über den Tod meines Vaters, hört und denkt, der wäre Fiktion, hat einen an der Waffel. Das ist offensichtlich echt. Aber das ist mal mehr, mal weniger so. Im Lied „Letzte Chance“ zum Thema häusliche Gewalt habe ich einfach den recht klassischen Fall genommen, dass jemand vom Opfer zum Täter wird. Hier wäre meine eigene Geschichte etwas zu kompliziert, um sie in drei Strophen zu fassen. Trotzdem habe ich die Gefühle, die ich da beschreibe, erlebt. In genau dieser Form.

Speziell das Lied über Ihren Vater – ich stelle es mir schwer vor, damit auf die Bühne zu gehen, weil man vorher nicht genau wissen kann, wie es einem live damit geht. Sie auch?

Tarek K.I.Z.: Ich habe es schon live gespielt, im Vorprogramm von Casper und Marteria. Es war tatsächlich nicht so leicht. Aber ich selbst will als Hörer ja berührt werden. Und wenn ich einen Künstler sehe, dem ein Song nicht leicht fällt, weil er ihn so berührt, dann macht es das Ganze nur noch größer. Ich glaube auch, dass es heilsam ist. Weniger für mich, mehr für die Leute, die es hören. Das ist doch der Sinn von Kunst: Es soll mich und die Leute nicht kalt lassen.

Wie sieht das Programm am 26. Februar in der Halle 02 aus – die zwölf Songs von „Golem“ und die K.I.Z.-Greatest-Hits?

Tarek K.I.Z.: Ich habe bei K.I.Z. schon einige Solo-Songs gemacht. Was davon ins Konzept passt, werde ich neben den neuen Sachen spielen. Das wird eher keine Show, bei der sich vor der Bühne dauernd Mosh Pits bilden – wobei es die Momente dafür auch geben kann.

