Trommel-Furor und Humor

Mannheim.Mülltonnendeckel, Besen, Feuerzeuge: Es gibt nichts, das die Musiker und Akrobaten von Stomp nicht zu Rhythmusinstrumenten umfunktionieren könnten. Nun kommt die Trommel-Crew zurück auf große Tour und ist im Mannheimer Rosengarten gleich viermal zu erleben. Vorstellungen sind am Samstag, 28. Dezember, um 20 Uhr, am Sonntag, 29., um 15 Uhr, am Montag, 30., um 20 Uhr, sowie am Dienstag, 31., um 19 Uhr. Für alle Auftritte gibt es noch Karten.

1991 wurde die Percussionformation Stomp in Großbritannien gegründet, und seitdem sorgt sie für Begeisterung. Die Mitglieder sind nicht nur ausgezeichnete Schlagzeuger und Perkussionisten, sie verstehen sich auch auf Tanz und Akrobatik – und auf Humor.

Stomp vereint hochprofessionelle Rhythmus-Arbeit mit lustigen Einlagen und Sketchen, setzt auf Licht und Show und immer neue Nummern mit stetig steigendem Schwierigkeitsgrad. Dabei finden sich auch die Klassiker wie der Besen-Beitrag in den Tour-Programmen, die die Crew Jahr um Jahr in viele Länder rund um den Globus führt. Stomp ist längst zu einem eigenständigen Kult geworden. sdo

