Trommelvirtuose mit Witz

Mannheim.Sein Sinn für (britischen) Humor ist bekannt. Und so ist es wohl kein Zufall, dass Pete York seit einigen Jahren mit Spaßmacher Helge Schneider zusammenspielt. Beim nächsten „Jazz im Quadrat - Hautnah“ -Konzert des „Mannheimer Morgen“ am Freitag, 2. November, 20 Uhr, im Musikclub Ella & Louis wird Pete York im Keller des Mannheimer Rosengartens – vor ausverkauftem Haus – aber als puristischer Jazzmusiker zu erleben sein.

Lustig wird es trotzdem werden. Denn der Schlagzeuger macht nicht nur witzige Ansagen. Er wird im Gespräch, das vor seinem Auftritt auf der Bühne geführt wird, mit Sicherheit für die ein oder andere Pointe sorgen. Zu erzählen gibt’s viel; schließlich hat der 76-Jährige in den 1960ern mit Pop-Berühmtheiten wie Steve Winwood oder Eric Clapton zusammengespielt. In den 70ern wurde er als Mitmusiker in der Band des deutschen Jazzsaxofonisten Klaus Doldinger populär, bevor er in den 80ern mit seiner Sendereihe „Super Drumming“ zum deutschen Fernsehstar avancierte.

Spielen wird York im Ella & Louis mit einer fabelhaften Band: Stefan Holstein (Saxofon), Jens Loh (Kontrabass) und Martin Schrack (Piano) stehen für beste, swingende Jazzmusik, die zeitgemäß klingt, ohne traditionelle Tugenden zu vernachlässigen.

Zu erwarten sind Standards, Blues und Jazz-Klassiker, die das Pete York Quartett zum Besten gibt. Und natürlich darf man sich auf das ein oder andere mitreißende Schlagzeugsolo freuen. Denn Pete York zählt zur Riege der „Super-Drummer“. gespi

